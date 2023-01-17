Петыгина Александра Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1929
Дочь: Малышева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Петыгин Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1968