Петыгина Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петыгина Александра Николаевна

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Место рождения

Невьянск, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.12.1929

Дочь: Малышева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Петыгин Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1968
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