Давыдов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Михаил Михайлович

Давыдов Михаил Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Михаил

Мать: Давыдова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.01.1939

Сын: Давыдов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Давыдова Васена Ивановна

Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Васена Ивановна

Смерть
Неизвестно
село Чантырья Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close