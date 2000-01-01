Давыдова (Ильина) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдова (Ильина) Александра Фёдоровна

Давыдова (Ильина) Александра Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Давыдов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Давыдов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Давыдов Михаил

Смерть
Неизвестно
город Уфа Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close