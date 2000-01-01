Давыдова (Ильина) Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Давыдов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Давыдов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыдов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Давыдов Михаил
Смерть
Неизвестно
город Уфа Башкортостан