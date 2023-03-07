Давыдова (Загородникова) Васена (Васса) Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.08.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1916 ст.
Крещение
17.08.1916 ст.
Покровка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1939
Сын: Давыдов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Давыдов Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно
село Чантырья Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры