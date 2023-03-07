Давыдова (Загородникова) Васена (Васса) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Загородникова) Васена (Васса) Ивановна

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Место рождения

Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.08.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1916 ст.

Отец: Загородников Иван Андреевич

Мать: Загородникова Матрона Васильевна

Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Крещение
17.08.1916 ст.
Покровка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1939

Сын: Давыдов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Давыдов Михаил Михайлович

Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
село Чантырья Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
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