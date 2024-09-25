Загородников Иван Андреевич
Место рождениясело Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1916 ст.
Дочь: Давыдова (Загородникова) Васена (Васса) Ивановна
Мать ребёнка: Загородникова Матрона Васильевна
Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область