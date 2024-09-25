Загородников Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагородников Иван Андреевич

Загородников Иван Андреевич

Место рождения

село Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1916 ст.

Дочь: Давыдова (Загородникова) Васена (Васса) Ивановна

Мать ребёнка: Загородникова Матрона Васильевна

Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.