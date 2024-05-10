Демчинский Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Упоминание
Неизвестно
«Откуда родом. Объединяя поколения». Генеалогический портал | https://otkudarodom.ua/ru/demchinskiy-pyotr-lvovich | 4. Причислены по определениям Депутатскаго Собрания: 3 сентября 1828 года дети поруч... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Форум портала «Всероссийское Генеалогическое Древо» | https://forum.vgd.ru/?t=63888&st=0 | Демчинский Петр Львович - 177х г.р, отставной поручик жительствующий в Изюмском уезде (Харьковской, Слободско... Показать все
Смерть
Неизвестно