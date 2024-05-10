Демчинская Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ган (Демчинская) Мария Петровна
Отец ребёнка: Демчинский Петр Львович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Демчинская Ольга Петровна
Отец ребёнка: Демчинский Петр Львович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Демчинский Александр Петрович
Отец ребёнка: Демчинский Петр Львович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Демчинский Петр Львович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Демчинский Николай Петрович
Отец ребёнка: Демчинский Петр Львович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Демчинский Василий Петрович
Отец ребёнка: Демчинский Петр Львович
Смерть
Неизвестно