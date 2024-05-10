Демчинская Екатерина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Демчинская Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демчинский Петр Львович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ган (Демчинская) Мария Петровна

Отец ребёнка: Демчинский Петр Львович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Демчинская Ольга Петровна

Отец ребёнка: Демчинский Петр Львович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Демчинский Александр Петрович

Отец ребёнка: Демчинский Петр Львович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Демчинский Петр Петрович

Отец ребёнка: Демчинский Петр Львович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Демчинский Николай Петрович

Отец ребёнка: Демчинский Петр Львович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Демчинский Василий Петрович

Отец ребёнка: Демчинский Петр Львович

Смерть
Неизвестно

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