Syro-Boyarsky (Ernst) Ganna Mahrt
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1901
Дата смерти08.09.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1921
USA
Рождение ребёнка
24.07.1922
Сын: Syro-Boyarsky Vladimir Alexander
Отец ребёнка: Сыробоярский Александр Владимирович
Рождение ребёнка
24.11.1936
Сын: Syro-Boyarsky Alexander George
Отец ребёнка: Сыробоярский Александр Владимирович
Смерть
08.09.1971