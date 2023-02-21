Syro-Boyarsky (Ernst) Ganna Mahrt — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Syro-Boyarsky (Ernst) Ganna Mahrt

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1901

Дата смерти

08.09.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1921

Муж: Сыробоярский Александр Владимирович

USA
Рождение ребёнка
24.07.1922

Сын: Syro-Boyarsky Vladimir Alexander

Отец ребёнка: Сыробоярский Александр Владимирович

Рождение ребёнка
24.11.1936

Сын: Syro-Boyarsky Alexander George

Отец ребёнка: Сыробоярский Александр Владимирович

Смерть
08.09.1971
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