Шухлина (Зотьева) Раиса Михайловна
Место рожденияВерхнекардаильский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Дата рождения08.08.1878 ст.
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1878 ст.
Отец: Зотьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шухлина Неонила Ивановна
Отец ребёнка: Шухлин иван васильевич
Бракосочетание
?.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
?.01.1902
Дочь: Шухлина валентина Ивановна
Отец ребёнка: Шухлин иван васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1913
Сын: Шухлин Александр Иванович
Отец ребёнка: Шухлин иван васильевич
Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1968