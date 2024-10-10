Шухлина (Зотьева) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шухлина (Зотьева) Раиса Михайловна

Место рождения

Верхнекардаильский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

08.08.1878 ст.

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

нв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1878 ст.

Отец: Зотьев Михаил Иванович

Мать: Зотьева Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шухлина Неонила Ивановна

Отец ребёнка: Шухлин иван васильевич

Бракосочетание
?.01.1901 ст.

Муж: Шухлин иван васильевич

Третьяки, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.01.1902

Дочь: Шухлина валентина Ивановна

Отец ребёнка: Шухлин иван васильевич

Третьяки, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1913

Сын: Шухлин Александр Иванович

Отец ребёнка: Шухлин иван васильевич

Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1968

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