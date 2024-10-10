Зотьева Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотьева Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

нв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Зотьев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Зотьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1878 ст.

Дочь: Шухлина (Зотьева) Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Зотьев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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