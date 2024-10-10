Зотьева Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Зотьев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Зотьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1878 ст.
Дочь: Шухлина (Зотьева) Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Зотьев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно