Шухлин иван васильевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1878 ст.
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1878 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шухлина Неонила Ивановна
Мать ребёнка: Шухлина (Зотьева) Раиса Михайловна
Бракосочетание
?.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
?.01.1902
Дочь: Шухлина валентина Ивановна
Мать ребёнка: Шухлина (Зотьева) Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
22.06.1913
Сын: Шухлин Александр Иванович
Мать ребёнка: Шухлина (Зотьева) Раиса Михайловна
Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1921