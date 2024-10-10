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Шухлин иван васильевич

Место рождения

Третьяки, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

02.01.1878 ст.

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

нв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1878 ст.

Отец: Шухлин Василий Евфимов

Мать: Шухлина (Саломахина) Мария Петровна

Третьяки, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шухлина Неонила Ивановна

Мать ребёнка: Шухлина (Зотьева) Раиса Михайловна

Бракосочетание
?.01.1901 ст.

Жена: Шухлина (Зотьева) Раиса Михайловна

Третьяки, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.01.1902

Дочь: Шухлина валентина Ивановна

Мать ребёнка: Шухлина (Зотьева) Раиса Михайловна

Третьяки, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1913

Сын: Шухлин Александр Иванович

Мать ребёнка: Шухлина (Зотьева) Раиса Михайловна

Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1921

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