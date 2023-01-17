Балобанова (Исакова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балобанова (Исакова) Анна Ивановна

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Место рождения

Архангельское, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.06.1925

Дата смерти

23.11.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1925

Отец: Исаков Иван Герасимов

Мать: не указана

Архангельское, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балобанов Александр Кириллович

Архангельское, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
23.11.1992
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
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