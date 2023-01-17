Балобанова (Исакова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.06.1925
Дата смерти23.11.1992
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1925
Отец: Исаков Иван Герасимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балобанов Александр Кириллович
Смерть
23.11.1992
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика