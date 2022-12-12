Балобанов Александр Кириллович
Место рождения
Дата рождения31.03.1924
Дата смерти17.11.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балобанова Анна Ивановна
Архангельское, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.11.1971
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика