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Балобанов Александр Кириллович

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Место рождения

Удалов, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

31.03.1924

Дата смерти

17.11.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Удалов, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балобанова Анна Ивановна

Архангельское, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.11.1971
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
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