Заворуевъ Маркъ
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Заворуевъ Илья
Бракосочетание
26.01.1784
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Заворуева) Анна
Мать ребёнка: Заворуева (Серебрякова) Василиса
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Заворуева) Марья
Мать ребёнка: Заворуева (Серебрякова) Василиса
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Заворуева) Татьяна
Мать ребёнка: Заворуева (Серебрякова) Василиса
Рождение ребёнка
26.09.1792
Сын: Заворуевъ Иванъ
Мать ребёнка: Заворуева (Серебрякова) Василиса
Рождение ребёнка
24.03.1795
Сын: Заворуевъ Гаврила
Мать ребёнка: Заворуева (Серебрякова) Василиса