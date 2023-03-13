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Заворуевъ Маркъ

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Заворуевъ Илья

Мать: Заворуева Федосья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1784

Жена: Заворуева (Серебрякова) Василиса

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Заворуева) Анна

Мать ребёнка: Заворуева (Серебрякова) Василиса

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Заворуева) Марья

Мать ребёнка: Заворуева (Серебрякова) Василиса

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Заворуева) Татьяна

Мать ребёнка: Заворуева (Серебрякова) Василиса

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1792

Сын: Заворуевъ Иванъ

Мать ребёнка: Заворуева (Серебрякова) Василиса

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1795

Сын: Заворуевъ Гаврила

Мать ребёнка: Заворуева (Серебрякова) Василиса

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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