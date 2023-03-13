Заворуева Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заворуева Федосья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заворуевъ Илья

Рождение ребёнка
1765

Сын: Заворуевъ Маркъ

Отец ребёнка: Заворуевъ Илья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Заворуевъ Андрей

Отец ребёнка: Заворуевъ Илья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Заворуевъ Потапъ

Отец ребёнка: Заворуевъ Илья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Заворуевъ Никита

Отец ребёнка: Заворуевъ Илья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1788

Сын: Заворуевъ Яковъ

Отец ребёнка: Заворуевъ Илья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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