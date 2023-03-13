Заворуева Федосья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заворуевъ Илья
Рождение ребёнка
1765
Сын: Заворуевъ Маркъ
Отец ребёнка: Заворуевъ Илья
Рождение ребёнка
1778
Сын: Заворуевъ Андрей
Отец ребёнка: Заворуевъ Илья
Рождение ребёнка
1781
Сын: Заворуевъ Потапъ
Отец ребёнка: Заворуевъ Илья
Рождение ребёнка
1786
Сын: Заворуевъ Никита
Отец ребёнка: Заворуевъ Илья
Рождение ребёнка
13.10.1788
Сын: Заворуевъ Яковъ
Отец ребёнка: Заворуевъ Илья