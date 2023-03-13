Заворуевъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заворуевъ Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Заворуевъ Захаръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Заворуевъ Маркъ

Мать ребёнка: Заворуева Федосья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Заворуевъ Андрей

Мать ребёнка: Заворуева Федосья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Заворуевъ Потапъ

Мать ребёнка: Заворуева Федосья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Заворуевъ Никита

Мать ребёнка: Заворуева Федосья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1788

Сын: Заворуевъ Яковъ

Мать ребёнка: Заворуева Федосья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заворуева Федосья Иванова

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