Заворуевъ Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Заворуевъ Захаръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Заворуевъ Маркъ
Мать ребёнка: Заворуева Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Заворуевъ Андрей
Мать ребёнка: Заворуева Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Заворуевъ Потапъ
Мать ребёнка: Заворуева Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Заворуевъ Никита
Мать ребёнка: Заворуева Федосья Иванова
Рождение ребёнка
13.10.1788
Сын: Заворуевъ Яковъ
Мать ребёнка: Заворуева Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно