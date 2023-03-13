Заворуева (Серебрякова) Василиса
Место рождения
Дата рождения1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Серебряковъ Григорий
Бракосочетание
26.01.1784
Муж: Заворуевъ Маркъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Заворуева) Анна
Отец ребёнка: Заворуевъ Маркъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Заворуева) Марья
Отец ребёнка: Заворуевъ Маркъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Заворуева) Татьяна
Отец ребёнка: Заворуевъ Маркъ
Рождение ребёнка
26.09.1792
Сын: Заворуевъ Иванъ
Отец ребёнка: Заворуевъ Маркъ
Рождение ребёнка
24.03.1795
Сын: Заворуевъ Гаврила
Отец ребёнка: Заворуевъ Маркъ