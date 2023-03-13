Заворуева (Серебрякова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заворуева (Серебрякова) Василиса

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Серебряковъ Григорий

Мать: Серебрякова Катерина Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1784

Муж: Заворуевъ Маркъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Заворуева) Анна

Отец ребёнка: Заворуевъ Маркъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Заворуева) Марья

Отец ребёнка: Заворуевъ Маркъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Заворуева) Татьяна

Отец ребёнка: Заворуевъ Маркъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1792

Сын: Заворуевъ Иванъ

Отец ребёнка: Заворуевъ Маркъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1795

Сын: Заворуевъ Гаврила

Отец ребёнка: Заворуевъ Маркъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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