Серебрякова Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серебряковъ Григорий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Заворуева (Серебрякова) Василиса
Отец ребёнка: Серебряковъ Григорий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Серебряковъ Антонъ
Отец ребёнка: Серебряковъ Григорий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Серебрякова Ефросинья
Отец ребёнка: Серебряковъ Григорий