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Серебрякова Катерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряковъ Григорий

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Заворуева (Серебрякова) Василиса

Отец ребёнка: Серебряковъ Григорий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Серебряковъ Антонъ

Отец ребёнка: Серебряковъ Григорий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Серебрякова Ефросинья

Отец ребёнка: Серебряковъ Григорий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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