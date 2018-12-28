Лебедев Олег Иванович
Место рождения
Дата рождения31.10.1953
Дата смерти28.12.2018
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1953
Отец: Коломеец Иван Максимович
Мать: Коломеец Лидия Ивановна
Бракосочетание
06.11.1979
Рождение ребёнка
03.12.1980
Мать ребёнка: Лебедева Валентина Ефтихиевна
Рождение ребёнка
05.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева Валентина Ефтихиевна
Смерть
28.12.2018