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Лебедев Олег Иванович

Место рождения

Мочалище, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

31.10.1953

Дата смерти

28.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1953

Отец: Коломеец Иван Максимович

Мать: Коломеец Лидия Ивановна

Мочалище, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
06.11.1979

Жена: Лебедева Валентина Ефтихиевна

Рождение ребёнка
03.12.1980

Сын: Лебедев Андрей Олегович

Мать ребёнка: Лебедева Валентина Ефтихиевна

Мочалище, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Валентина Ефтихиевна

Мочалище, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
28.12.2018
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