Коломеец Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1926
Дата смерти25.07.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1953
Отец ребёнка: Коломеец Иван Максимович
Мочалище, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котикова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Коломеец Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломеец Евгений Иванович
Отец ребёнка: Коломеец Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2015