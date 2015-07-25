Коломеец Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломеец Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1926

Дата смерти

25.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1953

Сын: Лебедев Олег Иванович

Отец ребёнка: Коломеец Иван Максимович

Мочалище, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котикова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Коломеец Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломеец Евгений Иванович

Отец ребёнка: Коломеец Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломеец Иван Максимович

Смерть
25.07.2015
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