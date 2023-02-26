Иван Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Евдокимов

Место рождения

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Евдоким Сафонов

Мать: Фёкла Пахомова

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1787

Дочь: Неонила Иванова

Мать ребёнка: Анна Ильина

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: Анна Ильина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.10.1794

Сын: Илларион Иванов

Мать ребёнка: Анна Ильина

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1795

Сын: Харитон Иванов

Мать ребёнка: Анна Ильина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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