Иван Евдокимов
Место рождениясельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Евдоким Сафонов
Мать: Фёкла Пахомова
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1787
Дочь: Неонила Иванова
Мать ребёнка: Анна Ильина
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
20.10.1794
Сын: Илларион Иванов
Мать ребёнка: Анна Ильина
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1795
Сын: Харитон Иванов
Мать ребёнка: Анна Ильина
Смерть
Неизвестно