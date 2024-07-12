Мумрин Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Мумрин Иван Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мумрина Александра Павловна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Мумрина Александра Павловна
Рождение ребёнка
22.03.1896
Мать ребёнка: Мумрина Александра Павловна
Рождение ребёнка
21.03.1900 ст.
Сын: Мумрин Константин Семенович
Мать ребёнка: Мумрина Александра Павловна
Смерть
Неизвестно