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Мумрин Семен Иванович

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Мумрин Иван Давыдович

Мать: Мумрина Евгения Михайловна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мумрина Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мымрин Иван Семенович

Мать ребёнка: Мумрина Александра Павловна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Мумрин Михаил Семенович

Мать ребёнка: Мумрина Александра Павловна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.03.1896

Сын: Мымрин Леонид Семенович

Мать ребёнка: Мумрина Александра Павловна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.03.1900 ст.

Сын: Мумрин Константин Семенович

Мать ребёнка: Мумрина Александра Павловна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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