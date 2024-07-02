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Мумрин Иван Давыдович

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.10.1847 ст.

Дата смерти

11.08.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1847 ст.

Отец: Мымрин Давид Степанович

Мать: Мымрина Федора Евстафьевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
На момент переписи населения 1897 года умалишенный уже около 8 лет.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мумрина Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Мумрин Семен Иванович

Мать ребёнка: Мумрина Евгения Михайловна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Мумрин Анастасий Иванович

Мать ребёнка: Мумрина Евгения Михайловна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Мумрин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Мумрина Евгения Михайловна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.01.1878 ст.

Дочь: Блинова (Мумрина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мумрина Евгения Михайловна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.08.1902 ст.
Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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