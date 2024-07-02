Мумрин Иван Давыдович
Место рождения
Дата рождения10.10.1847 ст.
Дата смерти11.08.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1847 ст.
На момент переписи населения 1897 года умалишенный уже около 8 лет.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Мумрина Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мумрин Анастасий Иванович
Мать ребёнка: Мумрина Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Мумрина Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
30.01.1878 ст.
Дочь: Блинова (Мумрина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мумрина Евгения Михайловна
Смерть
11.08.1902 ст.