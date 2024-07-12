Мумрин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Мумрин Иван Давыдович
Бракосочетание
18.01.1898 ст.
Жена: Мумрина Зиновья Петровна
Рождение ребёнка
13.10.1900 ст.
Сын: Мумрин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Мумрина Зиновья Петровна
Рождение ребёнка
24.12.1902 ст.
Дочь: Мумрина Аполлинария Андреевна
Мать ребёнка: Мумрина Зиновья Петровна
Смерть
Неизвестно