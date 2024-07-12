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Мумрин Андрей Иванович

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Мумрин Иван Давыдович

Мать: Мумрина Евгения Михайловна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
18.01.1898 ст.

Жена: Мумрина Зиновья Петровна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.10.1900 ст.

Сын: Мумрин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Мумрина Зиновья Петровна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.12.1902 ст.

Дочь: Мумрина Аполлинария Андреевна

Мать ребёнка: Мумрина Зиновья Петровна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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