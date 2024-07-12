Мумрина Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мумрин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Мумрин Семен Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1896
Отец ребёнка: Мумрин Семен Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1900 ст.
Сын: Мумрин Константин Семенович
Отец ребёнка: Мумрин Семен Иванович
Смерть
Неизвестно