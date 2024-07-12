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Мумрина Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мумрин Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мымрин Иван Семенович

Отец ребёнка: Мумрин Семен Иванович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Мумрин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Мумрин Семен Иванович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.03.1896

Сын: Мымрин Леонид Семенович

Отец ребёнка: Мумрин Семен Иванович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.03.1900 ст.

Сын: Мумрин Константин Семенович

Отец ребёнка: Мумрин Семен Иванович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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