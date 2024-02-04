Ларион Корнилович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиОколо 1886
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Корнил Матвеевич
Мать: Неизвестная корнил
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненила Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Ларионона
Мать ребёнка: Ненила Васильевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Петр Ларионович
Мать ребёнка: Ненила Васильевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ульяна Ларионовна
Мать ребёнка: Ненила Васильевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Екатерина Ларионовна
Мать ребёнка: Ненила Васильевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Георгий Ларионович
Мать ребёнка: Ненила Васильевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иван Ларионович
Мать ребёнка: Ненила Васильевна
Смерть
Около 1886