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Ларион Корнилович

Место рождения

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1822

Дата смерти

Около 1886

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Корнил Матвеевич

Мать: Неизвестная корнил

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненила Васильевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Ларионона

Мать ребёнка: Ненила Васильевна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Петр Ларионович

Мать ребёнка: Ненила Васильевна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ульяна Ларионовна

Мать ребёнка: Ненила Васильевна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Екатерина Ларионовна

Мать ребёнка: Ненила Васильевна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Георгий Ларионович

Мать ребёнка: Ненила Васильевна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Иван Ларионович

Мать ребёнка: Ненила Васильевна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Около 1886

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