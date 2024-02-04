Екатерина Ларионовна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Ларион Корнилович
Мать: Ненила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1883
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
10.11.1885
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1887
Сын: Смирнов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
17.08.1889
Дочь: Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
03.04.1892
Сын: Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
04.09.1893
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1895
Сын: Стефан Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1897
Сын: Симеон Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1899
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
25.06.1901
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно