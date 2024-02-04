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Екатерина Ларионовна

Место рождения

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ларион Корнилович

Мать: Ненила Васильевна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Васильевич

Рождение ребёнка
13.05.1883

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1885

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Рождение ребёнка
23.07.1887

Сын: Смирнов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1889

Дочь: Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Рождение ребёнка
04.09.1893

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Рождение ребёнка
26.07.1895

Сын: Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Рождение ребёнка
14.05.1897

Сын: Симеон Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Рождение ребёнка
18.07.1899

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Рождение ребёнка
25.06.1901

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно

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