Иван Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Ларионович

Иван Ларионович

Место рождения

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Ларион Корнилович

Мать: Ненила Васильевна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатская Девица Параскева Макаровна

Рождение ребёнка
26.07.1889

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Солдатская Девица Параскева Макаровна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1892

Сын: Воробьев Димитрий Иванович

Мать ребёнка: Солдатская Девица Параскева Макаровна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1895

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Солдатская Девица Параскева Макаровна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1896

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Солдатская Девица Параскева Макаровна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1904

Дочь: Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Солдатская Девица Параскева Макаровна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1907

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Солдатская Девица Параскева Макаровна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.