Иван Ларионович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Ларион Корнилович
Мать: Ненила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1889
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Солдатская Девица Параскева Макаровна
Рождение ребёнка
18.11.1892
Сын: Воробьев Димитрий Иванович
Мать ребёнка: Солдатская Девица Параскева Макаровна
Рождение ребёнка
26.07.1895
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Солдатская Девица Параскева Макаровна
Рождение ребёнка
01.07.1896
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Солдатская Девица Параскева Макаровна
Рождение ребёнка
25.09.1904
Дочь: Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Солдатская Девица Параскева Макаровна
Рождение ребёнка
04.08.1907
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Солдатская Девица Параскева Макаровна
Смерть
Неизвестно