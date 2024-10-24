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Екатерина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Кондрат Климентьевич

Мать: Варвара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
02.06.1838

Дочь: Акулина Ильинична

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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