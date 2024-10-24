Екатерина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Кондрат Климентьевич
Мать: Варвара Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1838
Дочь: Акулина Ильинична
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно