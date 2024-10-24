Евсигней Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1808
Дата смерти06.08.1846
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1808
Отец: Кондрат Климентьевич
Мать: Варвара Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
16.05.1836
Сын: Михаил Евсигнеевич
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
05.02.1840
Сын: Алексей Евсигнеевич
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
13.08.1841
Сын: Макар Евсигнеевич
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
15.07.1843
Сын: Сила Евсигнеевич
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
13.12.1844
Сын: Игнатий Евсигнеевич
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
Смерть
06.08.1846