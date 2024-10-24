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Евсигней Кондратьевич

Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.08.1808

Дата смерти

06.08.1846

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1808

Отец: Кондрат Климентьевич

Мать: Варвара Алексеевна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
16.05.1836

Сын: Михаил Евсигнеевич

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1840

Сын: Алексей Евсигнеевич

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1841

Сын: Макар Евсигнеевич

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1843

Сын: Сила Евсигнеевич

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1844

Сын: Игнатий Евсигнеевич

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
06.08.1846
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

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