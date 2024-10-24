Дмитрий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Кондратьевич

Дмитрий Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

04.11.1838

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Жена

Около 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Кондрат Климентьевич

Мать: Васса Матвеевна

Бракосочетание
08.11.1836

Жена: Елена Ивановна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
04.11.1838
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от горячки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.