Дмитрий Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти04.11.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Кондрат Климентьевич
Мать: Васса Матвеевна
Бракосочетание
08.11.1836
Жена: Елена Ивановна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
04.11.1838
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от горячки