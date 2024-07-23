(Корзникова) Евдокия Ивановна
Место рожденияд. Бакшиевская
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Бакшиевская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Колосов Игнатий Перфирьевич
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Фёкла Игнатьевна
Отец ребёнка: Колосов Игнатий Перфирьевич
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1773
Сын: Колосов Кирилл Игнатьевич
Отец ребёнка: Колосов Игнатий Перфирьевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Колосов Игнатий Перфирьевич
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1782
Сын: Колосов Харлам Игнатьевич
Отец ребёнка: Колосов Игнатий Перфирьевич
д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно