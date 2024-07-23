(Корзникова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корзникова) Евдокия Ивановна

Место рождения

д. Бакшиевская

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бакшиевская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Игнатий Перфирьевич

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1757

Сын: Колосов Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Колосов Игнатий Перфирьевич

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Фёкла Игнатьевна

Отец ребёнка: Колосов Игнатий Перфирьевич

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1773

Сын: Колосов Кирилл Игнатьевич

Отец ребёнка: Колосов Игнатий Перфирьевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Колосов Захар Игнатьевич

Отец ребёнка: Колосов Игнатий Перфирьевич

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1782

Сын: Колосов Харлам Игнатьевич

Отец ребёнка: Колосов Игнатий Перфирьевич

д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно

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