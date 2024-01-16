Колосов Харлам Игнатьевич
Место рожденияд. Подсмуринская
Дата рождения1782
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Колосов Игнатий Перфирьевич
Мать: Евдокия Ивановна
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Варвара Харламовна
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Афанасьевна
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1815
Сын: Колосов Василий Харламович
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Афанасьевна
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Колосова Марфа Харламовна
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Харламовна
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Афанасьевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
1844
д. Подсмуринская Пронинской волости