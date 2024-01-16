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Колосов Харлам Игнатьевич

Место рождения

д. Подсмуринская

Дата рождения

1782

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Колосов Игнатий Перфирьевич

Мать: Евдокия Ивановна

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Варвара Харламовна

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Афанасьевна

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1815

Сын: Колосов Василий Харламович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Афанасьевна

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Колосова Марфа Харламовна

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Харламовна

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Афанасьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Евдокия Афанасьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
1844
д. Подсмуринская Пронинской волости
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