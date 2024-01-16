Колосова Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Варвара Харламовна
Отец ребёнка: Колосов Харлам Игнатьевич
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1815
Сын: Колосов Василий Харламович
Отец ребёнка: Колосов Харлам Игнатьевич
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Колосова Марфа Харламовна
Отец ребёнка: Колосов Харлам Игнатьевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Харламовна
Отец ребёнка: Колосов Харлам Игнатьевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно