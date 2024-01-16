Колосова Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Варвара Харламовна

Отец ребёнка: Колосов Харлам Игнатьевич

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1815

Сын: Колосов Василий Харламович

Отец ребёнка: Колосов Харлам Игнатьевич

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Колосова Марфа Харламовна

Отец ребёнка: Колосов Харлам Игнатьевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Харламовна

Отец ребёнка: Колосов Харлам Игнатьевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Харлам Игнатьевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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