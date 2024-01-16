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Колосов Кирилл Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Колосов Игнатий Перфирьевич

Мать: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Колосов Фёдор Кириллович

Мать ребёнка: Колосова Анна Григорьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1808

Сын: Колосов Захар Кириллович

Мать ребёнка: Колосова Анна Григорьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Колосова Анна Григорьевна

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1815

Сын: Колосов Козьма Кириллович

Мать ребёнка: Колосова Анна Григорьевна

д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Анна Григорьевна

д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно
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