Колосов Кирилл Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Колосов Игнатий Перфирьевич
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Колосова Анна Григорьевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Колосова Анна Григорьевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Колосова Анна Григорьевна
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1815
Сын: Колосов Козьма Кириллович
Мать ребёнка: Колосова Анна Григорьевна
д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно