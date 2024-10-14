Пирогов Григорий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1817
ГАСО, ф.6, оп.3, д. 769, л. 111об. восприемники: - священник - девка Пирогова Александра
Рождение ребёнка
28.12.1837
Сын: Пирогов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пирогова Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пирогов Антоний Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно