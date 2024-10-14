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Пирогов Григорий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1817

Отец: Пирогов Федот Ксенофонтович

Мать: Пирогова (Загваздина) Матрона Исаковна

ГАСО, ф.6, оп.3, д. 769, л. 111об. восприемники: - священник - девка Пирогова Александра
Рождение ребёнка
28.12.1837

Сын: Пирогов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пирогова Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Пирогов Антоний Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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