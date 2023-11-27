Пирогова (Загваздина) Матрона Исаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1801
Пирогово, Каменский, Свердловская область
Метрическая книга за 1801 г. (ГАСО, ф.6, оп.1 д.755, 287-об.288 брак - первый
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Пирогова Фотия Федотовна
Отец ребёнка: Пирогов Федот Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Пирогов Федот Ксенофонтович
Смерть
Неизвестно