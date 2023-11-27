Пирогова (Загваздина) Матрона Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова (Загваздина) Матрона Исаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1801

Муж: Пирогов Федот Ксенофонтович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Метрическая книга за 1801 г. (ГАСО, ф.6, оп.1 д.755, 287-об.288 брак - первый
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Пирогова Фотия Федотовна

Отец ребёнка: Пирогов Федот Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Пирогов Петр Федотович

Отец ребёнка: Пирогов Федот Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно
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