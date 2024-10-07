Еремина-Никулина (Немова) Макрина Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина-Никулина (Немова) Макрина Гурьевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.07.1887

Дата смерти

После 16.08.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1887

Отец: Немов Гурий Григорьевич

Мать: Немова Прасковья Игнатьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
31.07.1887
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
07.02.1910

Муж: Еремин-Никулин Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.12.1910

Сын: Никулин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1913

Сын: Еремин (Никулин) Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1920

Дочь: (Еремина) Васильевна

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.08.1913

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