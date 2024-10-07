Еремина-Никулина (Немова) Макрина Гурьевна
Место рождения
Дата рождения28.07.1887
Дата смертиПосле 16.08.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1887
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
31.07.1887
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
07.02.1910
Рождение ребёнка
17.12.1910
Сын: Никулин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1913
Сын: Еремин (Никулин) Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1920
Дочь: (Еремина) Васильевна
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Василий Иванович
Смерть
После 16.08.1913