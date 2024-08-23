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Еремин-Никулин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

После 07.02.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Никулин Иван Николаевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
07.02.1910

Жена: Еремина-Никулина (Немова) Макрина Гурьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.12.1910

Сын: Никулин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Еремина-Никулина (Немова) Макрина Гурьевна

Рождение ребёнка
16.08.1913

Сын: Еремин (Никулин) Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Еремина-Никулина (Немова) Макрина Гурьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1920

Дочь: (Еремина) Васильевна

Мать ребёнка: Еремина-Никулина (Немова) Макрина Гурьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 07.02.1910

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