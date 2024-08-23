Еремин-Никулин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиПосле 07.02.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Никулин Иван Николаевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1910
Рождение ребёнка
17.12.1910
Сын: Никулин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Еремина-Никулина (Немова) Макрина Гурьевна
Рождение ребёнка
16.08.1913
Сын: Еремин (Никулин) Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Еремина-Никулина (Немова) Макрина Гурьевна
Рождение ребёнка
02.04.1920
Дочь: (Еремина) Васильевна
Мать ребёнка: Еремина-Никулина (Немова) Макрина Гурьевна
Смерть
После 07.02.1910