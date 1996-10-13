Бурлаков Владимир Семенович
Место рожденияПензенская обл. Зиметченский р-н деревня Лесная
Дата рождения04.06.1938
Дата смерти13.10.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1938
Образование
1955
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
10 классов средняя школа №2
Бракосочетание
04.02.1958
Устьянск, Абанский муниципальный район, Красноярский край
30 января увидели друг друга. 4 февраля уже зарегистрировали брак.
Рождение ребёнка
05.03.1959
Сын: Бурлаков Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Бурлакова Маргарита Макаровна
Образование
1963
Скуратовская горномеханическая школа комбината Тулауголь
Рождение ребёнка
16.03.1965
Дочь: Дедусева (Бурлакова) Галина Владимировна
Мать ребёнка: Бурлакова Маргарита Макаровна
Место жительства
С 1966
Хороших специалистов ценили, предложили остаться в Ташкенте, дали трехкомнатную квартиру в новом построенном райине Спутник
Работа или профессия
С 1966
Горное дело. Проходчик, бригадир.
Смерть
13.10.1996
Сергелийское кладбище