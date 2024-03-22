Дмитрий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти08.10.1777 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Яков Иванов
Мать: Марина Семёнова
Бракосочетание
30.01.1745 ст.
Жена: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
24.07.1751 ст.
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Федосья Дмитриева
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Место жительства
1753
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Акилина Дмитриева
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Филипп Дмитриев
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Устинья Дмитриева
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
12.01.1768 ст.
Дочь: Татьяна Дмитриева
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Смерть
08.10.1777 ст.