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Дмитрий Яковлев

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1733

Дата смерти

08.10.1777 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Яков Иванов

Мать: Марина Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
30.01.1745 ст.

Жена: Прасковья Яковлева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1751 ст.

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Федосья Дмитриева

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Место жительства
1753
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Акилина Дмитриева

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Филипп Дмитриев

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Устинья Дмитриева

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1768 ст.

Дочь: Татьяна Дмитриева

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.10.1777 ст.
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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