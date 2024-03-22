Федосья Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Дмитрий Яковлев
Мать: Прасковья Яковлева
Место жительства
1753
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.11.1769 ст.
Муж: Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Илья Петров
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
27.01.1775 ст.
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Пётр Петров
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
05.08.1780 ст.
Сын: Евстигней Петров
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ефим Петров
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Смерть
Неизвестно