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Федосья Дмитриева

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Дмитрий Яковлев

Мать: Прасковья Яковлева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Место жительства
1753
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.11.1769 ст.

Муж: Пётр Филиппов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Илья Петров

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.01.1775 ст.

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Пётр Петров

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1780 ст.

Сын: Евстигней Петров

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ефим Петров

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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