Кувалдина Устинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувалдина Устинья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1889

Сын: Кувалдин Осип (Иосиф) Спиридонович

Отец ребёнка: Кувалдин Спиридон Афтаномович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мохова Прасковья Спиридоновна

Отец ребёнка: Кувалдин Спиридон Афтаномович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувалдин Павел Спиридонович

Отец ребёнка: Кувалдин Спиридон Афтаномович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кувалдин Спиридон Афтаномович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувалдин Спиридон Афтаномович

Смерть
Неизвестно
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