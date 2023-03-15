Кувалдина Устинья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
02.04.1889
Сын: Кувалдин Осип (Иосиф) Спиридонович
Отец ребёнка: Кувалдин Спиридон Афтаномович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мохова Прасковья Спиридоновна
Отец ребёнка: Кувалдин Спиридон Афтаномович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувалдин Павел Спиридонович
Отец ребёнка: Кувалдин Спиридон Афтаномович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кувалдин Спиридон Афтаномович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно