Кувалдин Спиридон Афтаномович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кувалдин Афтаном
Рождение ребёнка
02.04.1889
Сын: Кувалдин Осип (Иосиф) Спиридонович
Мать ребёнка: Кувалдина Устинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мохова Прасковья Спиридоновна
Мать ребёнка: Кувалдина Устинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувалдин Павел Спиридонович
Мать ребёнка: Кувалдина Устинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кувалдина Устинья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно