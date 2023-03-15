Кувалдин Спиридон Афтаномович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувалдин Спиридон Афтаномович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кувалдин Афтаном

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1889

Сын: Кувалдин Осип (Иосиф) Спиридонович

Мать ребёнка: Кувалдина Устинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мохова Прасковья Спиридоновна

Мать ребёнка: Кувалдина Устинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувалдин Павел Спиридонович

Мать ребёнка: Кувалдина Устинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кувалдина Устинья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувалдина Устинья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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