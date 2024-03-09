(Прохина) Надежда
Место рожденияРоссия
Дата рождения1922
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Прохин Кузьма
Мать: Матрена Петровна Прохина
Рождение ребёнка
16.09.1946
Дочь: Постолит (Постолит) Александра
Отец ребёнка: Постолит Василий
Рождение ребёнка
12.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Постолит Василий
Рождение ребёнка
01.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Постолит Василий
Смерть
2010