(Прохина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прохина) Надежда

Место рождения

Россия

Дата рождения

1922

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Прохин Кузьма

Мать: Матрена Петровна Прохина

Рождение ребёнка
16.09.1946

Дочь: Постолит (Постолит) Александра

Отец ребёнка: Постолит Василий

Рождение ребёнка
12.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Постолит Василий

Рождение ребёнка
01.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Постолит Василий

Смерть
2010

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