Постолит (Постолит) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постолит (Постолит) Александра

Место рождения

г. Тула, Россия

Дата рождения

16.09.1946

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1946

Отец: Постолит Василий

Мать: (Прохина) Надежда

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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