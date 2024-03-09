Постолит (Постолит) Александра
Место рожденияг. Тула, Россия
Дата рождения16.09.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1946
Отец: Постолит Василий
Мать: (Прохина) Надежда
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности