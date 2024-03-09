Постолит Василий
Место рожденияРоссия
Дата рождения1918
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Постолит Иосиф
Рождение ребёнка
16.09.1946
Дочь: Постолит (Постолит) Александра
Мать ребёнка: (Прохина) Надежда
Рождение ребёнка
12.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Прохина) Надежда
Рождение ребёнка
01.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Прохина) Надежда
Смерть
1989
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно