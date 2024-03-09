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Постолит Василий

Место рождения

Россия

Дата рождения

1918

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Постолит Иосиф

Мать: Постолит (Третьякова) Наталья

Рождение ребёнка
16.09.1946

Дочь: Постолит (Постолит) Александра

Мать ребёнка: (Прохина) Надежда

Рождение ребёнка
12.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Прохина) Надежда

Рождение ребёнка
01.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Прохина) Надежда

Смерть
1989
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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