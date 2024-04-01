Богословцев Андрей Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1801
Дата смерти14.04.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1801
Бракосочетание
05.04.1820
м. 17 ж. 22 д. Бугровой крестьянская дочь
Рождение ребёнка
16.06.1823
Рождение ребёнка
29.12.1831
Дочь: (Богословцева) Анисья Андреева
Мать ребёнка: Богословцева (Плесовских) Степанида Андреева
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Богословцева) Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Богословцева (Плесовских) Степанида Андреева
Рождение ребёнка
05.06.1838
Дочь: (Богословцева) Антонина Андреева
Мать ребёнка: Богословцева (Плесовских) Степанида Андреева
Смерть
14.04.1860
54 чахотка