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Богословцев Андрей Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1801

Дата смерти

14.04.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1801

Отец: Богословцев Осип (Иосиф) Михайлов

Мать: Богословцева Агрипина Ефремова

Бракосочетание
05.04.1820

Жена: Богословцева (Плесовских) Степанида Андреева

м. 17 ж. 22 д. Бугровой крестьянская дочь
Рождение ребёнка
16.06.1823

Сын: Богословцев Измаил Казак Кр. Полуденной Андреев

Мать ребёнка: Богословцева (Плесовских) Степанида Андреева

Рождение ребёнка
29.12.1831

Дочь: (Богословцева) Анисья Андреева

Мать ребёнка: Богословцева (Плесовских) Степанида Андреева

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Богословцева) Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Богословцева (Плесовских) Степанида Андреева

Рождение ребёнка
05.06.1838

Дочь: (Богословцева) Антонина Андреева

Мать ребёнка: Богословцева (Плесовских) Степанида Андреева

Смерть
14.04.1860
54 чахотка

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