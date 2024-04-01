Богословцева (Плесовских) Степанида Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти12.09.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.04.1820
м. 17 ж. 22 д. Бугровой крестьянская дочь
Рождение ребёнка
16.06.1823
Сын: Богословцев Измаил Казак Кр. Полуденной Андреев
Отец ребёнка: Богословцев Андрей Осипов
Рождение ребёнка
29.12.1831
Дочь: Анисья Андреева
Отец ребёнка: Богословцев Андрей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Богословцев Андрей Осипов
Рождение ребёнка
05.06.1838
Дочь: Антонина Андреева
Отец ребёнка: Богословцев Андрей Осипов
Смерть
12.09.1859
61 год понос