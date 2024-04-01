Богословцева (Плесовских) Степанида Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословцева (Плесовских) Степанида Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

12.09.1859

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.04.1820

Муж: Богословцев Андрей Осипов

м. 17 ж. 22 д. Бугровой крестьянская дочь
Рождение ребёнка
16.06.1823

Сын: Богословцев Измаил Казак Кр. Полуденной Андреев

Отец ребёнка: Богословцев Андрей Осипов

Рождение ребёнка
29.12.1831

Дочь: Анисья Андреева

Отец ребёнка: Богословцев Андрей Осипов

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Богословцев Андрей Осипов

Рождение ребёнка
05.06.1838

Дочь: Антонина Андреева

Отец ребёнка: Богословцев Андрей Осипов

Смерть
12.09.1859
61 год понос
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