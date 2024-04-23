Меджитов Рамазан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меджитов Рамазан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меджит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Расим

Мать ребёнка: Меджитов (Рамазанова) Рашиде

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меджитов (Рамазанова) Рашиде

Рождение ребёнка
15.12.1926

Сын: Рамазанов Осман

Мать ребёнка: Меджитов (Рамазанова) Рашиде

Смерть
Неизвестно

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