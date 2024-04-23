Меджитов Рамазан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меджит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Расим
Мать ребёнка: Меджитов (Рамазанова) Рашиде
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1926
Сын: Рамазанов Осман
Мать ребёнка: Меджитов (Рамазанова) Рашиде
Смерть
Неизвестно